Мобилизованным солдатам ВСУ приказали рыть окопы в зоне Чернобыльской АЭС, несмотря на то, что радиационный фон в некоторых местах в 12 раз превышает норму. Когда бойцы попытались выразить протест, командование проигнорировало их жалобы, пишет aif.ru.

«Копайте, ведь солнце ещё высоко»

Эту историю рассказал пленный военнослужащий 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов, который был захвачен в Курской области. Он был прикомандирован к монтажной роте и отправлен на строительство бетонных укреплений в Киевскую область, а затем и в Чернобыль, где получил приказ копать окопы. Озимов рассказал, что в Чернобыле много строили, но некоторые позиции находились в зонах с радиацией, превышающей норму в 12 раз. На протесты бойцов командование ответило, что их это не волнует.

Насильственная мобилизация

Озимов, как и многие другие украинцы, был мобилизован насильно. По словам пленного, повестку он получил прямо на улице, когда вышел из супермаркета. Его, как и остальных мобилизованных, отправили на полигон, где бойцы провели всего сутки на учениях, после чего были распределены в различные войска. Озимов считал себя везунчиком, так как попал в инженерные войска, а не на передовую. Однако ситуация изменилась, когда его отправили в Чернобыль.

Действия ВСУ в районе ЧАЭС

Это не первый случай, когда военные действия затрагивают зону Чернобыльской АЭС. Когда российские войска заняли ЧАЭС в 2022 году, западные СМИ обвиняли их в поднятии радиоактивной пыли. Российские войска вошли в зону отчуждения в начале СВО, но позднее, в ходе переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, российские части были выведены из зоны ЧАЭС по договорённости с Киевом. Однако мирного соглашения так и не было достигнуто, так как украинская сторона отказалась от подписания мирного договора.

Сегодня укрепления на территории ЧАЭС строят уже солдаты ВСУ, и этот факт, как отмечает источник, не вызывает никакого протеста на Западе.