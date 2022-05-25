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Среда, 25 мая, 2022

Собянин объявил в Москве ковидную амнистию

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7info
7info

Собянин объявил в Москве ковидную амнистию

Мэр Москвы Сергея Собянин объявил ковидную амнистию. Об этом он сообщил на своём сайте 25 мая.

С этого дня местные власти перестанут взимать назначенные ранее, но неоплаченные штрафы за ковидные нарушения.

Московское правительство компенсирует бизнесу и жителям города заплаченные ранее штрафы.

Амнистия вступает в силу с 1 июня 2022 года. Формы заявлений о предоставлении субсидий будут опубликованы на портале mos.ru.

По подсчётам Собянина, всего будет выплачено порядка 13,6 млрд рублей. Это поможет поддержать бизнес и жителей столицы в непростых условиях.

Собянин объявил в Москве ковидную амнистию
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