Собянин объявил в Москве ковидную амнистию

Мэр Москвы Сергея Собянин объявил ковидную амнистию. Об этом он сообщил на своём сайте 25 мая.

С этого дня местные власти перестанут взимать назначенные ранее, но неоплаченные штрафы за ковидные нарушения.

Московское правительство компенсирует бизнесу и жителям города заплаченные ранее штрафы.

Амнистия вступает в силу с 1 июня 2022 года. Формы заявлений о предоставлении субсидий будут опубликованы на портале mos.ru.

По подсчётам Собянина, всего будет выплачено порядка 13,6 млрд рублей. Это поможет поддержать бизнес и жителей столицы в непростых условиях.