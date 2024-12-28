Православные христиане 30 декабря вспоминают одного из самых почитаемых пророков – Даниила. Он предсказал приход Мессии и его появление в храме Иерусалимском. В народной традиции этот день называли Даниилом Зимоуказчиком, Даниловым. Существует ряд традиций и запретов, связанных с этим праздником.

Что можно и что нельзя делать? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и главные запреты 30 декабря

У наших предков был запрет на занятия рукоделием. Считалось, что оно может притянуть в жизнь людей неприятности на любовном поприще. Исключение составляло только шитьё. Оно, наоборот, помогало справиться с одиночеством и обрести вторую половину.

Нельзя 30 декабря целовать спящий детей. Это может сулить болезнь.

Нельзя холить в баню со спиртными напитками. Считается, что банник (банных дух) разозлится и накажет. Например, ошпарит.

В старину в этот день рядом с домами разводили огонь, чтобы разогнать со дворов нечистую силу и ослабить стужу.

Выходя из дома, положите в карман купюру или монету. Этот ритуал привлечёт в вашу жизнь богатство и успех.

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Народные приметы 30 декабря

Иней в этот день сулит потепление;

Если в Данилов день метёт сильная метель, летом ожидается сильное роение пчёл;

Морозы 30 декабря сулят морозные Рождество и Крещение.

Именины 30 декабря отмечают Александр, Азария, Анон, Даниил, Денис, Иван, Мисаил, Никита, Николай, Пётр, Сергей.

По поверью, сны с 29 на 30 декабря вещие. В них можно раскрыть важные подсказки, как действовать в будущем, и найти важные ответы на вопросы.