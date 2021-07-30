Сначала забил, а потом съел — житель Белгородской области оказался живодёром

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ЧП, произошедшее в Губкине, Белгородской области, вызвало широкий общественный резонанс.

38-летний мужчина до смерти забил собаку, а потом съел животное. О произошедшем стало известно, благодаря читательнице, которая прислала в редакцию издания «Фонарь» жуткий ролик, выложенный в интернет.

Редакция отправила видео в полицию, и по «горячим следам» сотрудники ведомства нашли участника расправы над собакой.

Им оказался живодёр в прямом смысле этого слова. Он не просто совершил убийство животного, но и разделал труп, а потом сварил его и съел.

После кровавой трапезы он выложил на свою страницу в социальной сети видео, со всеми этапами расправы над собакой.

По данному факту заведено уголовное дело, — сообщает 31.ru