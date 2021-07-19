Смолянка обвинила медиков областной больницы в халатности из-за смерти 42-летней женщины

- Advertisement -

В Смоленске жители обвиняют врачей областной больницы в халатности. Все из-за смерти 42-летней женщины на операционном столе. Соответствующая запись появилась в группе «Подслушано Смоленск» в ВК.

По словам местной жительницы, 42-летнюю женщину доставили в областную больницу 9 июля. Ранее врачи диагностировали у нее миому.

— Женщина сдала анализы, на основе которых врач назначил операцию на 15 августа. Специалист объяснил, что с такими показателями на операцию идти просто нельзя, — говорится в сообщении.

Однако 9 июля, во время обследования, анестезиолог и гинеколог решили, что пациентке нужна безотлагательная операция. По словам автора поста, рекомендации лечащего врача никто не соблюдал.

— Во время операции врачи ввели одну дозу наркоза, а затем вторую. После этого у женщины остановилось сердце. Специалисты пытались вернуть ее к жизни около двух часов — с 12:00 до 14:00. Однако все попытки были безуспешны. У женщины остановилось сердце, — говорится в сообщении.

У смолянки остались двое детей и муж. Автор поста отметила, что она будет «сражаться против системы здравоохранения».