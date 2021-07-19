Смолянка обвинила медиков областной больницы в халатности из-за смерти 42-летней женщины

В Смоленске жители обвиняют врачей областной больницы в халатности. Все из-за смерти 42-летней женщины на операционном столе. Соответствующая запись появилась в группе «Подслушано Смоленск» в ВК.
По словам местной жительницы, 42-летнюю женщину доставили в областную больницу 9 июля. Ранее врачи диагностировали у нее миому.
Однако 9 июля, во время обследования, анестезиолог и гинеколог решили, что пациентке нужна безотлагательная операция. По словам автора поста, рекомендации лечащего врача никто не соблюдал.
У смолянки остались двое детей и муж. Автор поста отметила, что она будет «сражаться против системы здравоохранения».