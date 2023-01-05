Актер в костюме Деда Мороза устроил скандал в Смоленске, сообщил портал «О чем говорит Смоленск».
Местный житель пожаловался, что мужчина в костюме новогоднего волшебника оскорбил его ребенка.
«Этот «недодедмороз» в голубом костюме на вопрос, не задели ли Вы мне машину, сорвался с цепи и хамски стал кричать», – пояснил смолянин.
После этого Дед Мороз показал оскорбительный жест мальчику, который стал невольным свидетелем дорожного конфликта.
«Последней каплей был фак в окно ребенку», – добавил отец.
Мужчина назвал виновника случившегося «чудовищем в костюме Деда Мороза».
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram