Актер в костюме Деда Мороза устроил скандал в Смоленске, сообщил портал «О чем говорит Смоленск».

Местный житель пожаловался, что мужчина в костюме новогоднего волшебника оскорбил его ребенка.

«Этот «недодедмороз» в голубом костюме на вопрос, не задели ли Вы мне машину, сорвался с цепи и хамски стал кричать», – пояснил смолянин.

После этого Дед Мороз показал оскорбительный жест мальчику, который стал невольным свидетелем дорожного конфликта.

«Последней каплей был фак в окно ребенку», – добавил отец.

Мужчина назвал виновника случившегося «чудовищем в костюме Деда Мороза».