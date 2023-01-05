Четверг, 5 января, 2023
powder

Смоленский Дед Мороз устроил скандал и оскорбил ребенка

На главнуюНовости мира

Актер в костюме Деда Мороза устроил скандал в Смоленске, сообщил портал «О чем говорит Смоленск».

Местный житель пожаловался, что мужчина в костюме новогоднего волшебника оскорбил его ребенка.

«Этот «недодедмороз» в голубом костюме на вопрос, не задели ли Вы мне машину, сорвался с цепи и хамски стал кричать», – пояснил смолянин.

После этого Дед Мороз показал оскорбительный жест мальчику, который стал невольным свидетелем дорожного конфликта.

«Последней каплей был фак в окно ребенку», – добавил отец.

Мужчина назвал виновника случившегося «чудовищем в костюме Деда Мороза».

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/