СМИ: участнику СВО отказали в реабилитации фразой «пошел вон отсюда»

Раненый участник спецоперации в Саратове пожаловался на грубость в ответ на просьбу предоставить ему надлежащие условия для реабилитации, пишет «Четвертая власть».

По данным издания, боец лечится в одном из военных госпиталей. По рекомендации хирурга пациент попросил перевести его в другую медчасть, где есть тренажеры, необходимые для восстановления ноги.

Однако мужчине посоветовали «разрабатывать ногу как хочешь» и указали на дверь со словами «пошел вон отсюда».

Военный заявил, что попытки поговорить с руководством госпиталя ни к чему не привели.