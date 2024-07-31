Среда, 31 июля, 2024

СМИ: участнику СВО отказали в реабилитации фразой «пошел вон отсюда»

Автор: powder

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Раненый участник спецоперации в Саратове пожаловался на грубость в ответ на просьбу предоставить ему надлежащие условия для реабилитации, пишет «Четвертая власть».

По данным издания, боец лечится в одном из военных госпиталей. По рекомендации хирурга пациент попросил перевести его в другую медчасть, где есть тренажеры, необходимые для восстановления ноги.

Однако мужчине посоветовали «разрабатывать ногу как хочешь» и указали на дверь со словами «пошел вон отсюда».

Военный заявил, что попытки поговорить с руководством госпиталя ни к чему не привели.

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