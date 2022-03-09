Смертельная давка на похоронах Сталина: что произошло 9 марта?

7info представляет обзор событий, произошедших в разные годы 9 марта.

Запатентован первый почтовый ящик

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9 марта 1858 года житель Филадельфии Альберт Поттс запатентовал уличный почтовый ящик. Однако это вовсе не означает, что до того почтовых ящиков не существовало. Напротив, они имеют длинную историю.

В Москве на похоронах Иосифа Сталина погибли сотни людей

9 марта 1953 года на Красной площади в Москве состоялись похороны И. В. Сталина.

К 7 часам утра была выстроена охранная цепочка по маршруту движения похоронной процессии и по секторам Красной площади. В 8 часов завершилось построение войск на Красной площади общим количеством 4400 человек, оркестра по маршруту и почётного эскорта у Дома Союзов. К 9 утра закончилось построение трудящихся на Красной площади общим количеством 12 000 человек. Во время похорон возникла давка в районе Трубной площади. Официальные данные о количестве жертв отсутствуют или засекречены.

9 марта 1959 года в Нью-Йорке на ярмарке игрушек продемонстрирована новинка — кукла по имени Барби

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Создательницей Барби стала Рут Хэндлер, супруга основателя фирмы Mattel Эллиота Хэндлера. По её словам, идея создания куклы, изображающей взрослую женщину, пришла к ней во время наблюдения за играми дочки и её подруг. В то время большинство кукол представляли собой пупсов-малышек, которых следовало нянчить, как младенцев, но десятилетняя Барбара и её приятельницы предпочитали им игры с бумажными куклами — «взрослыми». Такие куклы — их вырезали из листа картона, к которому прилагались или мастерились самостоятельно сменные наряды из бумаги, — были в своё время очень популярны из-за компактности и дешевизны; изображали они обычно взрослых женщин — красавиц-«моделей». Как утверждает Рут, она почувствовала, что девочкам не хватает куклы, с помощью которой они могли бы разыгрывать разнообразные ситуации из взрослой жизни и таким образом готовить себя к будущему. В руководстве Mattel к затее Рут отнеслись скептически, но в конце концов новая кукла была запущена в производство.

Состоялись массовые протесты в Киеве в рамках акции «Украина без Кучмы»

8 марта 2001 года, накануне дня рождения Тараса Шевченко и традиционных официальных мероприятий к этой дате (возложение цветов к памятнику поэту), оппозиция сделала заявление о том, что не пропустит Леонида Кучму на территорию парка. В ответ на это в ночь на 9 марта парк Шевченко плотным кольцом окружили несколько тысяч милиционеров.

Около 8 утра 9 марта Кучма прибыл в парк и, возложив цветы, покинул территорию Украины, отправившись в заграничную командировку. В это время манифестанты безуспешно пытались прорвать ряды правоохранителей. Между 9 и 10 часами утра милиция задержала нескольких демонстрантов и доставила их в столичное управление МВД. Между 11-ю и 14-ю часами в парке Шевченко продолжался митинг, перешедший в поход под стены МВД с требованием освободить задержанных.

Примерно с 14 до 15 часов по центру Киева прошла многотысячная демонстрация с лозунгами и транспарантами. Люди требовали отставки Кучмы и привлечения его к уголовной ответственности.

9 марта родились первый космонавт Земли Юрий Гагарин, актриса Лария Голубкина, музыкант, участник группы 30 seconds to Mars Шеннон Лето, рэп-рок-исполнитель Иван Алексеев (Noize MC).

9 марта скончались революционерка Александр Коллонтай, артист Леонид Утёсов, писатель Чарльз Буковски.