Смартфоны Samsung на OZON: что выбрать в этом году

Южнокорейский бренд ежегодно выпускает несколько новинок почти в каждой серии своих смартфонов. Эти серии отличают не только ценники, но начинка, функционал, позиционирование устройств. В данной статье мы поговорим об одном из передовых смартфонов Самсунг A54, который хоть и уступает флагманским моделям, определенно заслуживает внимания.

Напомним, что узнать больше о технических характеристиках и актуальных ценах вы можете на смартфоны данного бренда, включая флагман Samsung Galaxy S23 Ultra, вы можете на сайте OZON.

Сильные стороны модели

Возвращаясь к модели серии А, стоит отметить, что в этот раз она получила многие опции, которые ранее были доступны только смартфонам более высоких ценовых сегментов.

Это, к примеру, дизайн, который почти неотличим от дизайна флагманских моделей. Единственное, что у А54 боковые части выполнены из пластика, имитирующего металл, а не из алюминия, как у S23 Ultra. Однако это заметно только при тесном контакте с телефоном, и издалека он выглядит, как флагман.

Данная модель смартфона очень хорошо оптимизирована в контексте автономной работы. Несмотря на относительно мощную начинку, производители добились работы без подзарядки до двух дней (если не часто включать экран). К слову о производительности, внутри гаджета установлен чип по стандарту 5 нм.

Программное обеспечение стандартно для производителя – это система Android. На данном этапе корейская компания обещает поддержку обновлений в течение нескольких лет. В данный момент далеко не каждый производитель обещает поддержку обновлений в течение 4-5 лет.

Среди прочих преимуществ выделяют следующее:

— традиционно хороший южнокорейский экран с разрешением FHD+

— камера для съемки в любых условиях

— наличие возможности подключения eSim (в данной ценовой категории это редкость)

— защита от воды в соответствии со стандартами индустрии (это не инновация, а стандарт)

Заключение

Безусловно, Samsung A54 не является полноценным флагманом бренда, и он все же отличается от «настоящих» флагманов, у которых есть свои уникальные опции. Тем не менее, и внешне, и по производительности, и камерой и экраном данная модель вплотную подошла к своим собратьям более высокого ценового сегмента.

И если вы ищите смартфон, который будет «почти флагманом» без лишних переплат, то данная серия станет одним из практичных решений. Не говоря уже о том, что модель отлично справляется с решением любых ежедневных задач пользователя.

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