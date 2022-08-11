Служба 112 объяснила, почему попавшего в беду сложно найти по местоположению телефона

Спасателям непросто найти человека, попавшего в беду, по местоположению его мобильного телефона, так как пока российское законодательство не позволяет применять технологии отслеживания в отношении этих устройств, а оператор службы 112, работающий с системой спутниковой навигации, является стереотипом зарубежного кинематографа, сообщило областное государственное учреждение Саратовской области «Безопасный регион», которое обслуживает эту систему в регионе.
В службе 112 пояснили, что для точного определения местоположения происшествия одних координат недостаточно.
По данным службы, операторы сотовой связи могут передать данные со своих вышек, однако точность определения местоположения зависит от удаленности телефона от базовой станции и варьируется от 50 метров до 2 километров, при этом для формирования радиуса вокруг точки расположения человека нужно минимум три вышки поблизости.
Спасатели добавили, что чем больше информации о местоположении предоставит попавший в беду человек, тем меньше будет радиус поисков и быстрее поступит помощь.