Служба 112 объяснила, почему попавшего в беду сложно найти по местоположению телефона

Спасателям непросто найти человека, попавшего в беду, по местоположению его мобильного телефона, так как пока российское законодательство не позволяет применять технологии отслеживания в отношении этих устройств, а оператор службы 112, работающий с системой спутниковой навигации, является стереотипом зарубежного кинематографа, сообщило областное государственное учреждение Саратовской области «Безопасный регион», которое обслуживает эту систему в регионе.

«Вы же видите, где я стою? Отследите меня по карте! Не знаю я адреса! Оператор 112, работающий с системой спутниковой навигации — очередной стереотип, который сформировал зарубежный кинематограф. Конечно, на данный момент есть технологии, которые позволяют отслеживать устройства с точностью до двух метров. Но пока современное законодательство не позволяет применять ее в отношении сотовых телефонов», — написало ведомство в Telegram-канале.

В службе 112 пояснили, что для точного определения местоположения происшествия одних координат недостаточно.

По данным службы, операторы сотовой связи могут передать данные со своих вышек, однако точность определения местоположения зависит от удаленности телефона от базовой станции и варьируется от 50 метров до 2 километров, при этом для формирования радиуса вокруг точки расположения человека нужно минимум три вышки поблизости.

«Чтобы получить максимально точные данные, оператор 112 всегда задает вопросы о местоположении: район, населенный пункт, улица, номера дома и квартиры. Для происшествий, которые произошли за пределами населенного пункта, задаются дополнительные вопросы: названия ближайших населенных пунктов, рек, озер, гор и направление от них, номер трассы и ее километр. Самым лучшим вариантом будут координаты из навигатора автомобиля, которые подключаются к спутникам, так как точность определения в этом случае составляет от 2 до 15 метров», — отмечается в сообщении.

Спасатели добавили, что чем больше информации о местоположении предоставит попавший в беду человек, тем меньше будет радиус поисков и быстрее поступит помощь.