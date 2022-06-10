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Пятница, 10 июня, 2022

Следователи завершили расследование убийства таксиста в Касимовском районе

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Александр Ильин

Следователи завершили расследование убийства таксиста в Касимовском районе

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве таксиста в Касимовском районе, сообщает СУ СКР по Рязанской области.

В ноябре 2021 года мужчина, работавший в службе такси, пропал без вести, через несколько часов был обнаружен его автомобиль.

Выяснилось, что 17 ноября на таксиста напали пассажиры: мужчину привязали к дереву в лесном массиве, затем, когда тот попытался освободиться, один из злоумышленников нанёс потерпевшему более 15 ножевых ударов.

После мужчины похитили автомобиль убитого и скрылись, затем бросили транспорт на одной из рязанских улиц.

К преступлению оказались причастны два жителя Нижегородской области 1988 и 1996 годов рождения. Их задержали.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключение направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении СК.

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