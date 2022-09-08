Следователи работают по адресам администраторов каналов Пономарева*

Силовики проводят следственные действия в нескольких регионах России по местам проживания администраторов каналов, принадлежащих бежавшему из России экс-депутату Госдумы Илье Пономареву*. Об этом утром 8 сентября, ссылаясь на источник, сообщает РИА Новости.

Правоохранители установили личности администраторов каналов «Утро февраля», у них проводят обыски.

Ранее на бывшего депутата, покинувшего Россию, завели дело о дискредитации Вооружённых Сил РФ. Следователи считают, что он продолжает свою деятельность из-за рубежа.

Каналы действуют в Telegram и YouTube.

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