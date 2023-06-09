Следователи нашли еще две жертвы «липецкого Чикатило», который убил и изнасиловал 12 женщин

В Липецкой области завершили расследование уголовного дела в отношении «липецкого Чикатило» Анатолия Седых, пишет «Липецк-медиа».

Сейчас маньяка обвиняют в убийстве двух человек, изнасиловании и краже. По данным следствия, в конце 1999 года и начале 2000-го он подрабатывал частным таксистом. За это время мужчина успел надругаться и убить 18-летнюю пассажирку.

Аналогичным образом в ноябре 2002 он расправился с другой своей жертвой, изнасиловав и убив ее подобным способом.

В это же время в Липецкой области пропадали женщины, тела которых без одежды и документов, а также со следами удушения и сексуального насилия находили в лесных массивах.

В 2010 году Седых признали в виновным в убийстве и изнасиловании 12 женщин. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Свою вину в еще двух преступлениях мужчина не признал. Уголовное дело направлено в суд.