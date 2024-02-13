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Следком возбудил уголовное дело после нападения собак на девушку в Ряжске

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Изображение freegr с сайта Pixabay
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Скопинский МСО СУ СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело после нападения собак на беременную девушку в Ряжске. Подробности сообщает издательство «Пресса».

По предварительной информации, 7 февраля около 19:30 24-девушка стала жертвой нападения бездомных собак на улице Железнодорожной. Животные укусили прохожую за ногу, порвали джинсы, сумку и испортили документы. Отпугнуть собак смогла проезжавшая мимо машина. Девушка обратилась за медицинской помощью.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ «халатность».

Напомним, после инцидента Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

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