Следком возбудил уголовное дело после нападения собак на девушку в Ряжске

Скопинский МСО СУ СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело после нападения собак на беременную девушку в Ряжске. Подробности сообщает издательство «Пресса».

По предварительной информации, 7 февраля около 19:30 24-девушка стала жертвой нападения бездомных собак на улице Железнодорожной. Животные укусили прохожую за ногу, порвали джинсы, сумку и испортили документы. Отпугнуть собак смогла проезжавшая мимо машина. Девушка обратилась за медицинской помощью.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ «халатность».

Напомним, после инцидента Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.