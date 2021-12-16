Скопинские депутаты приняли бюджет района на предстоящую трёхлетку

В районной администрации состоялось заседание думы, на котором депутатами был единогласно принят самый главный финансовый документ муниципалитета — бюджет на 2022 год и плановый период до 2024 года, в котором закладываются будущие доходы и расходы на обязательства перед населением.

С докладом по этому вопросу выступила начальник финансово-казначейского управления Наталья Пигарина. В своем выступлении Наталья Николаевна доложила, что формирование доходной базы районного бюджета осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования – Скопинский муниципальный район.

Бюджет 2022 года составит 734 млн рублей, из которого более 85% денежных средств будет направлено на реализацию социальных программ, 155 млн рублей — на переселение граждан из аварийного жилья, 12 млн рублей — на приобретение жилья для детей — сирот.