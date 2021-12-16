-0.8 C
Рязань
Четверг, 16 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости РязаниВласть

Скопинские депутаты приняли бюджет района на предстоящую трёхлетку

7info7

В районной администрации состоялось заседание думы, на котором депутатами был единогласно принят самый главный финансовый  документ  муниципалитета —  бюджет  на 2022 год и плановый период до 2024 года, в котором закладываются будущие доходы и расходы на обязательства перед населением. 

С докладом по этому вопросу выступила начальник финансово-казначейского управления Наталья Пигарина. В своем выступлении Наталья Николаевна доложила, что формирование доходной базы районного бюджета осуществлялось на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования – Скопинский муниципальный район.

Бюджет 2022 года составит 734 млн рублей, из которого более 85% денежных средств будет направлено на реализацию социальных программ, 155 млн рублей  — на переселение граждан из аварийного жилья, 12 млн рублей — на приобретение жилья для детей — сирот.

  • Скопинские депутаты приняли бюджет района на предстоящую трёхлетку
  • Скопинские депутаты приняли бюджет района на предстоящую трёхлетку
  • Скопинские депутаты приняли бюджет района на предстоящую трёхлетку

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,851ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img