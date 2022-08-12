8 августа в Старожиловском районе скончался руководитель народного хора Вороновского СДК Константин Кузин. Об этом сообщила руководитель районной администрации Ольга Гаврилина.

Всю свою жизнь Константин Кузин посвятил развитию культуры в Старожиловском районе. В этом ему помогала супруга Лариса Кузина.

В ДК Кузин создал ВИА «Мечтатели», а также другие музыкальные коллективы. Под руководством Константина Анатольевича музыканты неоднократно становились призёрами и лауреатами конкурсов различного уровня.

— За долголетнюю творческую работу, за большой вклад в развитие отрасли культуры района, за большой вклад в сохранение и развитие самобытной культуры на селе, он не раз был награжден почетными грамотами и благодарственные письмами. Высоко оценив труд Константина Анатольевича, в 1997 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», — говорится в некрологе.

7info выражает соболезнования родным, близким и коллегам покойного.