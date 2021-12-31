Скончался известный сасовский предприниматель Яшар Алиев

В возрасте 60 лет ушёл из жизни сасовский бизнесмен, председатель производственного кооператива «Квант» Яшар Октай оглы Алиев, сообщила глава администрации Сасова Евгения Рубцова 31 декабря на своей странице Вконтакте.
Рубцова отметила, что ПК «Квант» построил в городе физкультурно-спортивный комплекс «Планета спорта», бассейн «Нептун», новое здание школы №1, несколько многоквартирных домов.
Кроме того, в 2021 году Яшар Алиев был признан лучшим меценатом Сасова.
Евгения Рубцова подчеркнула, что его смерть — большая утрата для города.