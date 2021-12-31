Скончался известный сасовский предприниматель Яшар Алиев

В возрасте 60 лет ушёл из жизни сасовский бизнесмен, председатель производственного кооператива «Квант» Яшар Октай оглы Алиев, сообщила глава администрации Сасова Евгения Рубцова 31 декабря на своей странице Вконтакте.

Рубцова отметила, что ПК «Квант» построил в городе физкультурно-спортивный комплекс «Планета спорта», бассейн «Нептун», новое здание школы №1, несколько многоквартирных домов.

«Яшар Октай оглы, будучи человеком с невероятно широкой душой, продал несколько десятков квартир по заниженной вдвое цене врачам и учителям, чтобы те надолго оставались жить и работать в нашем городе. Ни одно масштабное мероприятие в Сасове не проходило без его финансовой поддержки», — говорится в некрологе.

Кроме того, в 2021 году Яшар Алиев был признан лучшим меценатом Сасова.

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Евгения Рубцова подчеркнула, что его смерть — большая утрата для города.