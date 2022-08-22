Скончался известный рязанский журналист Игорь Чернов

О смерти члена Союза журналистов России сообщило 22 августа правление Рязанского регионального отделения СЖР, — пишут «Рязанские ведомости».

Игорь Алексеевич Чернов отдал журналистике почти полвека. Трудовую деятельность он начал со службы в угрозыске, однако вскоре начал работать на областном радио, а затем стал редактором молодёжной газеты «Рязанский комсомолец».

Игорь Алексеевич стоял у истоков телевидения Рязани. Не один год он работал в должности заместителя председателя телерадиокомпании «Ока».

Читатели Рязани запомнят Игоря Чернова как автора добрых книг с хорошо узнаваемыми героями.

«От нас ушёл настоящий Журналист, светлый, глубоко порядочный человек. Но с нами останется добрая память о нём», – пишут «Рязанские ведомости».

Выражаем соболезнования близким и родным Игоря Алексеевича Чернова.