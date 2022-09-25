Скончалась актриса Наталья Позднякова

Актриса, снявшаяся в сериалах «Солдаты» и «Счастливы вместе», Наталья Позднякова умерла на 67-ом году жизни. Печальная новость пришла из московского театра «Около дома Станиславского», где работала артистка.

Причина смерти не называется. Также пока неизвестны дата и место прощальной церемонии, – сообщает Федеральное агентство новостей.

Фильмография Натальи Поздняковой насчитывает около сотни проектов. Среди них — «Счастливы вместе», «Солдаты», «Граница. Таёжный роман», «Орёл и решка», «Узник замка Иф» и многие другие.