СК выясняет обстоятельства гибели 13-летнего подростка, обнаруженного под окнами многоэтажки в Сарове

В городе Сарове в Нижегородской области нашли двух подростков с тяжёлыми травмами, один из которых скончался. Об этом сообщает региональный СК РФ.

По данным правоохранителей, в ночь на 30 октября двое школьников находились на карнизе окна на 7 этаже дома. В какой-то момент один из них не удержал равновесие и начал падать вниз. Друг попытался его удержать, но в итоге они оба упали на землю.

От полученных травм скончался 13-летний подросток. За жизнь второго пострадавшего продолжают бороться медики.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.