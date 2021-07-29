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Четверг, 29 июля, 2021
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СК возбудил дело об убийстве после пропажи двух девочек

7info
СК возбудил дело об убийстве после пропажи двух девочек
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Рязанское управления Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) после пропажи двух девочек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Воспитанницы Солотчинской школы интерната сбежали 20 июля из детского оздоровительного центра «Ласточка» в деревне Залесное Касимовского района. Местонахождение 17-летней Кристины Таланиной и 15-летней Ульяны Фокиной до сих пор неизвестно.

Уголовное дело следователи завели, чтобы установить все обстоятельства пропажи подростков. К поискам подключилась полиция, волонтёры.

СК возбудил дело об убийстве после пропажи двух девочек
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