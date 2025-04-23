СК проверяет сообщения о продаже алкоголя мигрантами у школы в Петербурге

Следственный комитет России начал проверку информации о торговле алкоголем мигрантами вблизи школы в Санкт-Петербурге. Поводом для проверки стали сообщения, появившиеся в социальных сетях: пользователи заявили, что в магазине у одного из учебных заведений на проспекте Славы якобы реализуются спиртные напитки, при этом продавцами выступают иностранные граждане.

Как уточнили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, организована процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к возможному нарушению закона.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления по городу Санкт-Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе проверки и предварительных выводах.

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Напомним, реализация алкогольной продукции вблизи школ и других учебных заведений запрещена законом. За нарушение предусмотрена административная и, в некоторых случаях, уголовная ответственность.

Проверка продолжается. Официальные выводы будут озвучены после завершения всех необходимых процессуальных действий.