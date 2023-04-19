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Среда, 19 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Системы оповещения в Рязани проверят 26 апреля

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В среду, 26 апреля, в Рязани пройдёт проверка систем оповещения. Об этом предупреждают в мэрии города со ссылкой на Управление по делам ГОЧС г. Рязани.

Сирены экстренного оповещения будут запускать с 10 до 16 часов.

Мероприятие проводят для проверки работоспособности автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения Рязанской области.

Специалисты дадут оценку их состояния, способности к выполнению задач по предназначению и действий сотрудников дежурных служб.

В мэрии попросили горожан не волноваться и не поддаваться панике.

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