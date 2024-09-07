Система СПО «Паутина» выявила женщину-водителя, которая имеет задолженность по оплате 18-ти административных штрафов

В Рыбновском районе сотрудники Госавтоинспекции с помощью системы СПО «Паутина» выявили женщину-водителя, которая имела задолженность по оплате 18-ти административных штрафов. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД России.

«Паутина» — это информационно-аналитическая система ГИБДД. Работает она таким образом: когда машина проходит мимо одной из камер, информация поступает в единую базу, где сотрудник ГИБДД или МВД с допуском может сделать запрос. «Паутина» выдаёт информацию о месте и времени проезда автомобиля с похожим описанием в поле зрения всех прочих камер, дату прохождения камер, модель и скорость машины и многое другое.

Рыбновские полицейские остановили женщину с задолженностями по оплате 18-ти административных штрафов. Отмечается, что на ее имущество наложен арест.