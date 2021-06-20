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Воскресенье, 20 июня, 2021
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Синоптик предупредил о температурных рекордах в России

7info
Изображение Yves Bernardi с сайта Pixabay
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Рекорды температуры ожидаются в европейской части России в ближайшее время, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Максимальные температуры зафиксировали в выходные в Санкт-Петербурге. В течение нескольких дней похожая ситуация ожидается в средней полосе России от Великого до Нижнего Новгорода. Столбик термометра поднимается до +35…+37 °С.

Шувалов отметил, что это целая череда абсолютно жарких дней, которых не было в истории метеорологических наблюдений. Специалист ожидает в ближайшие два-три дня установление более 100 температурных рекордов на востоке территории. Речь идёт о целых регионах, а не об отдельных городах. 

Первые признаки ослабления жары появятся послезавтра, считает метеоролог.

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