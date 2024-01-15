Понедельник, 15 января, 2024
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Силовики с автоматами задержали двух мужчин в центре Екатеринбурга

7info
Изображение от wirestock на Freepik
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В понедельник, 15 января, в центре Екатеринбурга силовики с автоматами задержали двух автомобилистов, сообщает портал E1.ru.

О произошедшем сегодня днём на улице Малышева сообщили очевидцы. По их словам, полицейские окружили машину, вытащили находившихся внутри, положили на землю.

Читательница портала рассказала журналистам, что узнала в одном из задержанных криминального авторитета из города Березовского. Женщина рассказала, что на месте было несколько полицейских автомобилей.

— Из газельки мальчики выбегали в масках, с автоматами в руках, — сообщила свидетельница инцидента.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, оперативное мероприятие проводили полицейские и бойцы спецподразделения Росгвардии.

Он отметил, что информация о задержании двух криминальных авторитетов не соответствует действительности. За что задержали мужчин пока неизвестно.

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