Силовики с автоматами задержали двух мужчин в центре Екатеринбурга

В понедельник, 15 января, в центре Екатеринбурга силовики с автоматами задержали двух автомобилистов, сообщает портал E1.ru.

О произошедшем сегодня днём на улице Малышева сообщили очевидцы. По их словам, полицейские окружили машину, вытащили находившихся внутри, положили на землю.

Читательница портала рассказала журналистам, что узнала в одном из задержанных криминального авторитета из города Березовского. Женщина рассказала, что на месте было несколько полицейских автомобилей.

— Из газельки мальчики выбегали в масках, с автоматами в руках, — сообщила свидетельница инцидента.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, оперативное мероприятие проводили полицейские и бойцы спецподразделения Росгвардии.

Он отметил, что информация о задержании двух криминальных авторитетов не соответствует действительности. За что задержали мужчин пока неизвестно.