«Сияние весны» в «Марко Молл»: семейный праздник с подарками, музыкой и цветами 

В самый нежный день в году галереи «Марко Молл» наполнятся тёплой атмосферой праздника, где для прекрасных рязаночек уже подготовили всё самое лучшее из индустрии красоты и музыки.

С 14:00 здесь будет работать праздничная студия красоты, где лучшие визажисты и стилисты Рязани создадут гостьям актуальные образы.

В «студии красоты» центра в этот день будет создавать красоту Варвара Устинова, профессиональный стилист и визажист, постоянный партнёр бьюти-конкурсов и фотодней, входящая в ТОП-10 стилистов Рязани по версии Event awards-2023, и мастера, представляющие в Рязани премиальный бренд Estel.

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Музыкальная атмосфера праздника — в зоне ответственности кавер-группы «НЕОН» — лучшей группы по версии Event awards-2024. В репертуаре — только самые любимые композиции в живом исполнении.

«Остановить мгновенье» для прекрасных воспоминаний о празднике можно будет в специально созданной «весенней» фотозоне, где профессиональный фотограф сделает снимки для всех гостей.

А ещё в этот день прекрасным гостьям «Марко Молл» будут дарить цветы. Несколько сотен нежных роз прибудут в центр специально к празднику.

«Сияние весны», 8 марта, 14:00. Вход свободный. 0+.

8 марта в «Марко Молл» можно не только поздравить любимых и встретить праздник всей семьёй, но и посетить международную выставку грациозных животных — кошек.

В этот раз в ТРЦ привезут более 30 породистых представителей кошачьих, которые поборются за чемпионские титулы International Cats Union. Рэгдоллы, корниш и девон-рексы, бирманские кошки и норвежские лесные, а также редкие представители кошачьих — мейн-куны полидакты, которые на исторической родине — американском штате Мэн—считаются объектом национальной памяти.

На выставке можно не только насладиться экстерьером и грацией этих прекрасных животных, но и приобрести здорового, привитого питомца от заводчиков.

Выставка кошек «Veni, vidi, vici», 8 и 9 марта, с 10:30 до 18:00. Вход платный. Детский билет — 150₽, взрослый — 250₽. 0+.

А еще в «Марко Молл» можно познакомиться с представителями животных, населяющих практически все континенты нашей планеты. На новой выставке «Планета пушистиков» обитают еноты, лисы и белки, сурикаты и карликовые бегемотики, павлины, африканские ежи и кролики всех видов и пород. Увидеть животных воочию, узнать много интересного об их среде обитания— всегда гораздо интереснее, чем просто пролистать энциклопедию.

Выставка «Планета пушистиков» работает: с 11:00 до 20:00. Входной билет— 400 рублей. Бесплатный вход для детей до 3-х лет. 0+.