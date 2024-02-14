Сибирячка рассказала на Первом канале, зачем откусила ухо бывшему мужу

Жительница Новосибирска Елена Мелехова рассказала в шоу «Мужское / Женское» на Первом канале, что откусила ухо бывшему мужу Евгению, поскольку он напал на нее с битой.
До развода пара прожила вместе примерно 7 лет.
В 2022 году она приехала на дачу вместе с новым бойфрендом. Там между мужчинами вспыхнул конфликт. Вскоре сибирячка сама приехала к бывшему супругу на разговор, опасаясь, что он может от обиды поджечь ее дачу.
Сам Евгений утверждает, что не преследовал Елену. Он отметил, что всего лишь хочется общаться с их ребенком. По версии мужчины, в день конфликта он проснулся от того, что бывшая жена с ножом в руках сама ударила его бруском в висок.