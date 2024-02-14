Среда, 14 февраля, 2024

Сибирячка рассказала на Первом канале, зачем откусила ухо бывшему мужу

Автор: powder

Опубликовано

Жительница Новосибирска Елена Мелехова рассказала в шоу «Мужское / Женское» на Первом канале, что откусила ухо бывшему мужу Евгению, поскольку он напал на нее с битой.

До развода пара прожила вместе примерно 7 лет.

«Трезвый — один человек, когда выпьет — абсолютно другой. У нас дочь — ребенок все это видел. В два года уже начала говорить: «Папа маму бьет по голове», — рассказала женщина.

В 2022 году она приехала на дачу вместе с новым бойфрендом. Там между мужчинами вспыхнул конфликт. Вскоре сибирячка сама приехала к бывшему супругу на разговор, опасаясь, что он может от обиды поджечь ее дачу.

«Он меня избил битой. Повалил, сел сверху, начал душить. Наклонился, начал кричать: «Сейчас тебя убью». Укусила его за ухо, ему пришивали ухо», – пояснила жительница Новосибирска.

Сам Евгений утверждает, что не преследовал Елену. Он отметил, что всего лишь хочется общаться с их ребенком. По версии мужчины, в день конфликта он проснулся от того, что бывшая жена с ножом в руках сама ударила его бруском в висок.

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