SHOT: житель Серова сначала убил ребенка, затем отрезал голову его матери

Житель Серова, убивший гостившую у него семью, сначала расправился с ребенком, а затем с его матерью, отрубив ей голову, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, задержанный — 49-летний Александр Гоок. В ноябре к нему в гости из Нижнего Тагила приехала 42-летняя женщина вместе с шестилетним сыном. В один из дней взрослые распивали спиртное, а мальчик бегал в другой комнате.

«Мужчина попытался его успокоить, толкнул школьника, после чего он упал, ударился головой и погиб», — говорится в публикации.

После этого злоумышленник напал на его мать. Он нанес жертве порядка десяти ударов ножом, после чего расчленил ее тело и выбросил на помойку.

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Спустя полгода местные жители обнаружили там голову погибшей. Незадолго до задержания Гоока госпитализировали с гематомами по всему телу.