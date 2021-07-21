Школу искусств в Новомичуринске затопило из-за остановленного капремонта

В Новомичуринске затопило детскую школу искусств. Об этом сообщил ВКонтакте первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов.
Депутат сообщил, что на капитальный ремонт здания выделили 23 миллиона рублей. Подрядчиком стало ООО «Ремэнергострой». Весной рабочие выровняли стены, заменили двери и окна, сделали электропроводку. Затем начали ремонтировать кровлю и остановились. В итоге здание, оставшееся без крыши, заливает дождём.
Хубезов напомнил, что контролировать подобные объекты поручил губернатор Николай Любимов.