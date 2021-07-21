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Среда, 21 июля, 2021
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Школу искусств в Новомичуринске затопило из-за остановленного капремонта

7info
Школу искусств в Новомичуринске затопило из-за остановленного капремонта
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В Новомичуринске затопило детскую школу искусств. Об этом сообщил ВКонтакте первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов.

— Если бы подрядчик добросовестно выполнил договор, то уже 15 августа здесь могли принять учеников в новых условиях. Но глядя на разруху, могу сказать, что это вряд ли случится, — написал Хубезов.

Депутат сообщил, что на капитальный ремонт здания выделили 23 миллиона рублей. Подрядчиком стало ООО «Ремэнергострой». Весной рабочие выровняли стены, заменили двери и окна, сделали электропроводку. Затем начали ремонтировать кровлю и остановились. В итоге здание, оставшееся без крыши, заливает дождём.

Хубезов напомнил, что контролировать подобные объекты поручил губернатор Николай Любимов.

— Вместе с главами администраций и представителями министерства ТЭК и ЖКХ сделаем так, чтобы планы по благоустройству общественных пространств были выполнены! — написал зампред областной Думы.

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