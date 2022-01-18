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Вторник, 18 января, 2022
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Школьников из Кадома на неделю перевели на дистанционное обучение

Александр Ильин

В Рязанской области Кадомская средняя школа с 19 января на неделю переходит на дистанционное обучение, сообщает ИД «Пресса». 

Как рассказала директор образовательного учреждения Наталья Кислякова, причина такого решения — отсутствие более 25% учеников на уроках из-за болезни.

Дистанционный режим установили на неделю. Будет ли он продлён — решат по ситуации. 

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Врач-педиатр Кадомской районной больницы Людмила Чиркова рассказала, что с середины января резко увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ. К детям врачи выезжают по 17 раз за день.

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