Школьников из Кадома на неделю перевели на дистанционное обучение

В Рязанской области Кадомская средняя школа с 19 января на неделю переходит на дистанционное обучение, сообщает ИД «Пресса».

Как рассказала директор образовательного учреждения Наталья Кислякова, причина такого решения — отсутствие более 25% учеников на уроках из-за болезни.

Дистанционный режим установили на неделю. Будет ли он продлён — решат по ситуации.

Реклама

Врач-педиатр Кадомской районной больницы Людмила Чиркова рассказала, что с середины января резко увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ. К детям врачи выезжают по 17 раз за день.