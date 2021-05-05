Школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у друзей на Урале

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В городе Краснотурьинск Свердловской области 12-летний школьник надругался над 9-летней девочкой, пишет портал «E1.RU».

По предварительным данным, злоумышленник, двое его братьев и приятель заманили жертву в лес в районе подсобного хозяйства. После этого парень повалил школьницу на землю, раздел и изнасиловал на глазах у остальных ребят. Известно, что девочку госпитализировали после того, как она рассказала все маме.

В правоохранительных органах рассказали, что 23 апреля дети оказались в лесу под предлогом разжигания костра.

Сейчас школьник находится под домашним арестом. По причине возраста ему не грозит уголовная ответственность. Никто из подростков ранее состоял на учете.