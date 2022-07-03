Школьница выжила при падении с пятого этажа в Вольске

В Вольске под Саратовом 15-летняя школьница выпала с пятого этажа.
Девочку госпитализировали с различными травмами, – сообщает ФАН со ссылкой на местные СМИ.
По предварительной информации, девочка приехала из Москвы и отдыхала с друзьями. Девочка упала на козырёк подъезда, а после на землю.
У пострадавшей перелом ноги, травма головы, сотрясение мозга и множественные ушибы. В сообщении отмечается, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.