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«Школьная классика» в Рязани: подростки увидели и обсудили трогательный спектакль «Полианна»

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Фото: vk.com/teatrnasobornoy

В Рязани подростки увидели и обсудили трогательный спектакль «Полианна». Это история о двенадцатилетней девочке с замысловатым именем, бесконечно широкими душой и готовностью находить поводы не унывать даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. Спектакль по мотивам знаменитой книги в Рязанский Театр на Соборной привезла труппа Новомосковска Тульской области. Коллектив обозначил свою постановку не иначе как «уроки радости в 2-х действиях». Пока прошёл в рамках фестиваля «Школьная классика».

Во вселенной рассказанной истории радость – это не случайная эмоция, а решение, как сказала исполнительница роли тёти Полианны уже после спектакля. И главная героиня раз за разом принимает это решение, руководствуясь игрой, которую ей оставил покойный отец-пастор. Оказавшись совсем одна после его кончины, Полианна тем не менее не теряет присутствия духа, оказавшись в незнакомом городе под опекой холодной и строгой тёти. Более того, девочка меняет жизнь всех жителей к лучшему, о чём те возвещают ближе к концу действа, когда поддержка требуется уже самой героине! Словом, «Полианна» – это поучительная, красочная сказка, наполненная очаровательной экспрессией, танцами и музыкой, которая говорит с детьми на языке взрослых, а со взрослыми – на языке детском.

Зрителям также была предоставлена уникальная возможность задать вопросы и пообщаться с актёрами труппы после спектакля. В основном, конечно, гости выступления рассыпались в восторгах и благодарностях.

«Школьная классика» в Рязани: подростки увидели и обсудили трогательный спектакль «Полианна»
«Школьная классика» в Рязани: подростки увидели и обсудили трогательный спектакль «Полианна»
«Школьная классика» в Рязани: подростки увидели и обсудили трогательный спектакль «Полианна»
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