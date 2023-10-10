Вторник, 10 октября, 2023
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Шаманка Кажетта увидела у трёх знаков зодиака проблемы с деньгами в середине октября

Kate
Photo by form PxHere

Октябрь 2023 года, а особенно его середина, принесёт тысячам людей неприятные сюрпризы. У некоторых знаков зодиака начнутся проблемы с финансами. Популярная шаманка Кажетта Ахметжанова назвала тех, кому не будет везти с деньгами. Её слова приводит rsute.ru.

Непростой середина октября обещает быть для Раков. Нестабильное эмоциональное состояние представителей этого знака может отразиться на качестве принимаемых ими решений. Чтобы избежать потерь, в особенности финансовых, Ракам стоит проявить гибкость в мышлении и поведении. А рациональное распределение доходов поможет избежать финансовых трудностей.

Львам Кажетта Ахметжанова прогнозирует проблемы со здоровьем, а вместе с ними — непредвиденные траты. Расходы на лечение и реабилитацию могут стать серьёзным испытанием для кошелька. Поможет избежать разорения чуткое отношение к своему здоровью. Львам следует беречь свои эмоции и не допускать, чтобы мелкие проблемы на работе отвлекали от важных дел. Усердие и настойчивость принесут материальные выгоды.

В середине октября с финансовыми трудностями могут столкнуться Водолеи. А всё из-за наивного взгляда на жизнь. Кажетта советует: откажитесь от иллюзий, будьте более трезвыми в своих решениях. В профессиональной сфере Водолеям стоит проявить ответственность и усердие, чтобы избежать увольнения или сокращения. Терпение и строгий контроль над расходами помогут избежать финансового кризиса.

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