2023 год подарит отличные возможности одному из знаков зодиака сколотить завидный капитал. По мнению известной шаманки Кажетты, представители этого знака буквально сорвут куш: заработают огромное количество денег и начанут в безбедную жизнь.
Участница «Битвы экстрасенсов» уверяет: речь идёт о Тельцах. Покровитель года, Чёрный Водяной Кролик, благосклонен к ним и уже приготовил много возможностей для удвоения капитала. Правда, быстро ждать заветных поступлений не стоит. Финансовое положение Тельцов улучшится лишь во второй половине 2023 года.
Провидица советует представителям знака в нужное русло направить жизненную энергию, а именно вложить все силы в любимое дело. Чтобы деньги шли в жизнь Тельцов со стопроцентной вероятностью, можно приобрести или смастерить для себя обереги – полную чашу, золотую монету, четырёхлистный клевер.
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