2023 год подарит отличные возможности одному из знаков зодиака сколотить завидный капитал. По мнению известной шаманки Кажетты, представители этого знака буквально сорвут куш: заработают огромное количество денег и начанут в безбедную жизнь.

Участница «Битвы экстрасенсов» уверяет: речь идёт о Тельцах. Покровитель года, Чёрный Водяной Кролик, благосклонен к ним и уже приготовил много возможностей для удвоения капитала. Правда, быстро ждать заветных поступлений не стоит. Финансовое положение Тельцов улучшится лишь во второй половине 2023 года.

– Во второй половине 2023 года к революционным энергиям Урана в вашем знаке присоединится расширяющий любые возможности Юпитер. Управлять столь мощной энергией будет совсем непросто. Однако это именно тот момент, когда вы имеете шанс сорвать куш, на который даже не рассчитывали. Главное — это правильно направить свой потенциал, – обращается к Тельцам Кажетта.

Провидица советует представителям знака в нужное русло направить жизненную энергию, а именно вложить все силы в любимое дело. Чтобы деньги шли в жизнь Тельцов со стопроцентной вероятностью, можно приобрести или смастерить для себя обереги – полную чашу, золотую монету, четырёхлистный клевер.