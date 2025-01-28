Шацкий район станет муниципальным округом 1 января 2026 года: об изменениях рассказал Александр Нечушкин

1 января 2026 года официально создадут Шацкий муниципальный округ. Советы депутатов всех 17 поселений, а также депутаты Шацкой районной Думы единогласно поддержали инициативу реформы.

Какие плюсы от объединения в одно муниципальное образование – Шацкий муниципальный округ получат жители, рассказал глава администрации глава администрации Шацкого района Александр Нечушкин издательству Пресса:

– Шацкому району еще предстоит преобразование в муниципальный округ. Считаю эту реформу необходимой и своевременной. Основной плюс от этого преобразования – выстраивание вертикали власти на местах. Объединение дает возможность повысить управляемость территорий, консолидировать бюджетные ресурсы для решения актуальных вопросов развития. Кроме того, планируется снижение расходов на содержание аппарата управления. В округе также есть возможность усилить управленческий потенциал в конкретных сферах деятельности. С учетом низкой плотности населения и большой территории система муниципальных округов представляется более мобильной и жизнеспособной, так как позволит индивидуально подходить по набору функций органов власти в конкретных населенных пунктах.

Еще один положительный момент – сокращение расходов на выборы за счет меньшего количества избираемых депутатов и глав.

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Отмечу, что в тех же помещениях, что и сейчас, будут работать сотрудники территориальных отделов и секторов. Необходимые справки или консультации можно будет по-прежнему получить на местах.

Таким образом, в результате формирования единой администрации муниципального округа возрастет оперативность принятия решений по вопросам местного значения за счет упрощения организационной структуры аппарата управления, а муниципальная власть останется доступной для жителей.