Шацкий район станет муниципальным округом 1 января 2026 года: об изменениях рассказал Александр Нечушкин

1 января 2026 года официально создадут Шацкий муниципальный округ. Советы депутатов всех 17 поселений, а также депутаты Шацкой районной Думы единогласно поддержали инициативу реформы.
Какие плюсы от объединения в одно муниципальное образование – Шацкий муниципальный округ получат жители, рассказал глава администрации глава администрации Шацкого района Александр Нечушкин издательству Пресса:
Еще один положительный момент – сокращение расходов на выборы за счет меньшего количества избираемых депутатов и глав.
Отмечу, что в тех же помещениях, что и сейчас, будут работать сотрудники территориальных отделов и секторов. Необходимые справки или консультации можно будет по-прежнему получить на местах.
Таким образом, в результате формирования единой администрации муниципального округа возрастет оперативность принятия решений по вопросам местного значения за счет упрощения организационной структуры аппарата управления, а муниципальная власть останется доступной для жителей.