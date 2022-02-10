Сестра озвучила свою версию убийства детей главой семейства в Иркутской области

Сестра 28-летнего жителя маленькой деревушки в Иркутской области озвучила свою версию смерти его детей, пишет КП. Она не верит, что ее брат совершил преступление.

Трагедия произошла 5 февраля. По предварительной версии, пьяный глава семейства во время ссоры облил свою 30-летнюю супругу и трех маленьких детей легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В итоге погибли старшие ребятишки, а женщина и 5-месячный мальчик попали в больницу.

Собеседница рассказала, что ее брат работал вахтами, уезжал по найму в лес дней на 20, а в перерывах, ухаживал за хозяйством.

«Она его ревновала, устраивала истерики. Хотя брат не гулял по бабам», – пояснила женщина.

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За последние три года в местный отдел МВД поступило четыре вызова на мужчину, на которого жаловалась жена из-за его дебошей. Сестра подтверждает, что он мог ударить сожительницу.

Она предположила, что трагедии предшествовало застолье семьи с друзьями, в ходе которого парочка снова поругалась. По ее словам, мужчина лично участвовал в спасении детей: сначала он вынес 5-месячного сына. Затем он якобы вернулся в горящий дом и вытащил старших детей.

Однако, несмотря на то, что глава семейства сначала, не признавал вину, обвиняя в поджоге жену, в итоге он все же сознался и расплакался. Возбуждено уголовное дело.