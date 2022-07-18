Сервис Yandex Pay стал доступен на Госуслугах.

Оплатить госпошлины, штрафы и счета на портале Госуслуг теперь можно с помощью Yandex Pay. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Такой способ оплаты доступен в разделе Платежи, причём и на сайте, и в мобильном приложении.

Граждане могут оплатить на Госуслугах автомобильные штрафы, задолженности от приставов, счета за услуги, налоговые задолженности, госпошлины и начисления по номеру квитанции.

Кроме Yandex Pay на портале доступны и другие способы оплаты.

Оплачивая госпошлины на портале, пользователям предоставляется 30-процентная скидка, а при оплате штрафов ГИБДД в течение 20 дней – 50-процентная скидка.

Совершая оплату в интернете картой с помощью Yandex Pay, не нужно вводить её данные: они связаны с Яндекс ID. Yandex Pay работает с картами «Мир», Visa и Mastercard любых банков, действующих в России.