Серийного зоофила, насилующего котят, ищут в Люберцах

В Люберцах ищут зоофила-насильника, сообщает Regions.ru.

Город потрясла история об извращенце, который насилует котят и выбрасывает их еще живыми на улицы. Последнюю жертву нашли возле дома № 8 по улице Южной.

25 июля местные жители нашли во дворе дома травмированного котёнка и принесли его в ветеринарную клинику. У животного были сломаны кости бёдер, из тела вышла субстанция, похожая на человеческую сперму.

Ветеринар рассказала, что у котёнка разрыв прямой кишки. Его должны отвезти в Московскую ветеринарную академию имени Скрябина для проведения профессиональной экспертизы. Пока же труп котёнка находится в заморозке, а биологический материал, который из него достали, хранится в пробирке.

Жители сообщили, что в эту же клинику в течение короткого времени принесли трёх других котят, пострадавших от действий маньяка. Спасти их не удалось. По данному факту подано заявление в МВД и обращение в Государственную Думу на имя депутата Бурматова В. В.

Люди, комментирующие эту историю, назвали её «за гранью добра и зла».

Отдел МУ МВД «Люберецкое» принял заявление, идут поиски зоо-насильника.