Пятница, 21 июня, 2024

Серийного похитителя велосипедов задержали в Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД РФ по Рязанской области в сотрудничестве с коллегами из отделов МВД РФ по Московскому, Советскому и Железнодорожному районам сумели установить личность и задержать 37-летнего жителя Рязани, который подозревается в серии краж велосипедов и электросамокатов из подъездов многоквартирных домов.

С начала мая в полицию поступали сообщения о кражах, по ряду характерных признаков стало ясно, что к ним причастен один и тот же человек. Полицейские тщательно собирали информацию о злоумышленнике, который пытался скрыться от возможных свидетелей и не оставлял следов.

Вскоре оперативники получили информацию о попытках сбыта нескольких велосипедов, похожих на похищенные. Полицейские определили, что к кражам причастен 37-летний мужчина, ранее судимый за кражи и наркотики. Недавно он вернулся домой.

Оперативники задержали злоумышленника. Было изъято 10 похищенных велосипедов.

По предварительной информации, рецидивист, пристрастившийся к синтетическим наркотикам, решил совершать кражи велосипедов, чтобы получить деньги на покупку препаратов. Вооружившись слесарным инструментом, он выбирал подъезды для краж и похищал велосипеды и электросамокаты.

Следователи возбудили в отношении злоумышленника уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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