Среда, 22 мая, 2024

Серийного душителя одиноких пенсионерок будут судить в Подмосковье

Автор: 7info

Опубликовано

На протяжении двух лет в Подмосковье действовал серийный душитель, державший в страхе жителей региона. Злоумышленник тщательно планировал свои преступления: подбирал инструменты, перемещался вне зоны действия камер видеонаблюдения, проникал в дома, душил жертв и похищал их деньги и ценные вещи.

Долгое время следователи не могли найти никаких улик, а преступник продолжал совершать новые преступления. Всего от рук злоумышленника пострадали 10 пожилых женщин, две из которых погибли, пишет Regions.ru.

Как выяснилось, преступником оказался 61-летний Юрий Ф. из пригорода Пензы. Он имел жену, двоих взрослых детей — сына и дочь, а также внуков. Ранее он не попадал в поле зрения полиции.

По данным прокуратуры Московской области, с лета 2020 года по октябрь 2022 года Юрий Ф. ограбил десять женщин, двух из которых убил, нанеся им материальный ущерб на сумму более 800 000 рублей.

В Московскую область он приезжал на заработки — строил и ремонтировал печи, камины и мангальные зоны. Он был «гастролером», привлекал клиентов объявлениями, которые расклеивал в частном секторе. Эта работа стала для него прикрытием: он высматривал старушек, вешал объявления и пытался определить, есть ли кто-то ещё дома. Выбор пенсионерок в качестве жертв он объяснял тем, что женщины в возрасте не могли дать ему отпор, но у них всегда были сбережения.

«Юрий Ф. признал свою вину и решил сотрудничать со следствием — он дал признательные показания в августе 2023 года. Расследование дела завершено, и в ближайшее время мужчина предстанет перед судом», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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