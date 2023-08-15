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Сергей Шнуров заплатит штраф за использование чужого фото в клипе

7info

Сергей Шнуров заплатит 60 тысяч рублей за использование чужой фотографии в клипе, сообщают «Ведомости».

Решение вынес Арбитражный суд Москвы. Иск подавал фотограф Александр Попов, случайно увидевший фотографию самолёта Sukhoi Superjet 100 в клипе на композицию «Наша экономика».

Фотограф просил выплатить 1,4 миллиона рублей, мотивировав внушительную сумму числом просмотров видео. За 8 месяцев с момента публикации на YouTube клип набрал 1,7 миллиона просмотров.

Юрист Шнура сообщил о готовности заплатить, но в разумных пределах.

В итоге суд принял решение взыскать 60 тысяч рублей. По 20 тысяч за каждое нарушение — использование фото в видеоряде, в качестве обложки песни на музыкальных сервисах и удаление информации об авторском праве без разрешения правообладателя.

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