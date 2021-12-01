Сергей Миронов заявил о необходимости бесплатного массового тестирования на COVID-19

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что из-за выявления нового штамма коронавируса омикрон в России необходимо ввести массовое бесплатное тестирование. Об этом сообщила пресс-служба политика.

— В России необходимо срочно вводить массовое тестирование — на регулярной и бесплатной основе. Только так мы сможем достоверно и оперативно выявлять заболевших, — заявил Миронов.

По его словам, омикрон вызывает беспокойство, тем, что может быть более заразен и устойчив к вакцинам. На фоне появления этой угрозы «вся затея с QR-кодами может оказаться бессмысленной».

По мнению политика, постоянное тестирование россиян позволит достоверно и оперативно выявлять заболевших, поможет собрать информацию о мутациях. Эти данные будут полезны разработчикам вакцин.

Также Миронов уверен в необходимости усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. По его мнению, в последнее время об этом многие забыли.