Сергей Миронов призвал исключить платные услуги из госмедицины

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал Минздрав детально разъяснить новые правила предоставления платных медуслуг и их соответствие Конституции РФ. Сергей Миронов напомнил о программной позиции справедливороссов: платные услуги должны быть исключены из сферы государственного здравоохранения.

Ранее СМИ обратили внимание на обновленные Кабмином Правила предоставления платных медуслуг, по которым возможности для оказания платной медпомощи значительно расширяются с 1 сентября. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов назвал это «неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта» и заверил, что все виды медпомощи останутся бесплатными.

«Минздрав должен не просто опровергать трактовки СМИ, а подробно разъяснить новые правила, пока вопросы не возникли уже у пациентов. Пока есть ощущение, что постановлением Кабмина в официально бесплатной медпомощи «пробиваются» новые платные бреши, – комментирует Сергей Миронов. – Например, в документе говорится, что платные медуслуги могут оказываться «при самостоятельном обращении». Открывается широчайшее поле для поборов, когда пациента, обратившегося без направления врача, можно развернуть на платные рельсы. Также в Правилах написано, что лекарства, медизделия, лечебное питание, которые не были закуплены за счет бюджета, тоже могут быть платными. Проще говоря, если государству не хватило денег на нужные препараты, платить будут граждане. Не секрет, что они и так часто платят, и теперь эта практика легализуется нормативным актом Кабмина. Возникает вопрос, как этот акт согласуется с конституционной гарантией бесплатной медпомощи».

В соответствии со ст. 41 Конституции РФ, медпомощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается бесплатно, напомнил Сергей Миронов.

«Любые поборы с пациентов в госмедицине противоречат этой норме. Программная позиция нашей партии – платные услуги должны быть исключены из сферы государственного здравоохранения, для этого есть частные медучреждения, – подчеркивает глава СРЗП. – Мы считаем, что и лекарственное обеспечение должно быть бесплатным, и не только в стационаре. При амбулаторном лечении все препараты из перечня жизненно необходимых, назначенные врачом, также должны предоставляться бесплатно. К таким решениям должно приходить Правительство, вместо того чтобы расширять основания для поборов».