Сергей Миронов предложил обсудить на парламентских слушаниях отмену ЕГЭ

На предстоящих думских слушаниях по вопросам организации экзамена стоит также обсудить альтернативы ЕГЭ. С таким предложением выступил руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«Мы в этом зале уже недавно говорили о грубейших нарушениях в ходе ЕГЭ. Кампания еще не завершена, мы еще много «интересного» услышим, – отметил Сергей Миноров, выступая в Госдуме. – На 4 июля намечены парламентские слушания о вопросах проведения ЕГЭ. Все же нужно думать не только о проведении, а о замене экзамена, в соответствии со здравым смыслом».

Отмена ЕГЭ – программное требование «Справедливой России – За правду». В комментарии после выступления Сергей Миронов обозначил основные недостатки единого госэкзамена.

«ЕГЭ – это фактор снижения качества образования, это фактор дичайшего стресса для наших детей и это фактор социального неравенства, – указал лидер справедливороссов. – Считается, что ЕГЭ победил коррупцию. Формально да, но поборы перешли в легальное поле. Если раньше надо было разово «занести» в вуз, теперь требуется регулярно платить репетиторам. Единый госэкзамен фактически сделал платным образование в старшей школе. Поэтому на предстоящих слушаниях нужно обсуждать не только проблемы организации, но и возможные альтернативы ЕГЭ. Так же как мы отказались от Болонской системы, нужно отказываться и от ЕГЭ. Необходимо с привлечением педагогов, руководителей вузов, общественных организаций вырабатывать новую систему экзаменов».