Четверг, 13 июня, 2024

Сергей Миронов предложил обсудить на парламентских слушаниях отмену ЕГЭ

Автор: 7info

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Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

На предстоящих думских слушаниях по вопросам организации экзамена стоит также обсудить альтернативы ЕГЭ. С таким предложением выступил руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. 

«Мы в этом зале уже недавно говорили о грубейших нарушениях в ходе ЕГЭ. Кампания еще не завершена, мы еще много «интересного» услышим, – отметил Сергей Миноров, выступая в Госдуме. – На 4 июля намечены парламентские слушания о вопросах проведения ЕГЭ. Все же нужно думать не только о проведении, а о замене экзамена, в соответствии со здравым смыслом». 

Отмена ЕГЭ – программное требование «Справедливой России – За правду». В комментарии после выступления Сергей Миронов обозначил основные недостатки единого госэкзамена. 

«ЕГЭ – это фактор снижения качества образования, это фактор дичайшего стресса для наших детей и это фактор социального неравенства, – указал лидер справедливороссов. – Считается, что ЕГЭ победил коррупцию. Формально да, но поборы перешли в легальное поле. Если раньше надо было разово «занести» в вуз, теперь требуется регулярно платить репетиторам. Единый госэкзамен фактически сделал платным образование в старшей школе. Поэтому на предстоящих слушаниях нужно обсуждать не только проблемы организации, но и возможные альтернативы ЕГЭ. Так же как мы отказались от Болонской системы, нужно отказываться и от ЕГЭ. Необходимо с привлечением педагогов, руководителей вузов, общественных организаций вырабатывать новую систему экзаменов».

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