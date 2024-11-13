Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что модель «отстающей индексации» страховых пенсий не отвечает современным реалиям и запросам российских пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Накануне в Союзе пенсионеров Подмосковья назвали повышение пенсий россиян попыткой догнать инфляцию.

«Индексация у нас отстает по определению, так как исходит из ситуации на момент, когда верстаются финансовые планы на будущий год. С 1 января индексация составит 7,3% – примерно такой годовая инфляция виделась в середине года. Сейчас этот показатель 8,5%. Но это полбеды. Наступит новый год, люди получат индексированную пенсию, пойдут в магазин – а там уже новые цены, они все время будут расти, а размер пенсии уже не изменится», – подчеркнул депутат.

Миронов добавил, что официальная инфляция, даже если ее считают корректно, учитывает сотни позиций, из которых половина пенсионерам не нужна вовсе или требуется крайне редко.

«А это значит, что к жизни наших пожилых сограждан вся эта калькуляция имеет отдаленное отношение», – пояснил парламентарий.

Лидер социалистов предложил реформировать действующий порядок индексации страховых пенсий.

«Первое: надо ввести показатель «пенсионная потребительская корзина», куда войдут основные продукты питания и товары, лекарства, тарифы ЖКХ, проезд на общественном транспорте. Второе: подорожание этой корзины составит «пенсионную инфляцию». Третье: при расчете индексации не ограничиваться пенсионной инфляцией расчетного года, а суммировать с прогнозным показателем на год проведения индексации. Так будет при запуске данной системы. После, если плановая цифра инфляции на год уходящий оказалась ниже фактического роста цен – что случается регулярно, – придется разницу прибавлять к прогнозу на год индексации. Тогда рост пенсий станет точнее соотноситься с ценами на потребительском рынке и окажет реальную поддержку нашим пенсионерам», – заявил Миронов.