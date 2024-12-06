Сенатор Гибатдинов: Смирнов не смог выстроить управление в Курской области

Компетентность экс-главы Курской области Алексея Смирнова на посту руководителя региона вызывала вопросы. Сенатор Айрат Гибатдинов в интервью NEWS.ru заявил, что компетентность Смирнова вызывала вопросы уже с августа, а его действия в качестве исполняющего обязанности губернатора оказались недостаточно эффективными.

По словам Гибатдинова, Смирнов с трудом справлялся с вызовами, стоящими перед регионом.

«В период избирательной кампании было видно, что он принимает все сложности с трудом. На фоне атак по приграничью не удалось выстроить ни кризисное управление, ни нормальную работу с населением. Даже по вопросам социальной поддержки и переселения возникали серьёзные проблемы. Жители приграничных территорий вынуждены были обращаться напрямую к президенту», — отметил сенатор.

На фоне этой ситуации назначение нового руководителя, по мнению Гибатдинова, должно стать важным шагом для укрепления управления в регионе. Он подчеркнул, что у Александра Хинштейна есть значительный опыт работы как в Росгвардии, так и в Государственной Думе. Это, по словам сенатора, может стать преимуществом в условиях непростой обстановки в области.

«Смена кадров, учитывая текущие обстоятельства, безусловно, должна привести к усилению управления», — подытожил Гибатдинов.