Понедельник, 12 августа, 2024

Семья Терегуловых из Касимова победила в одной из номинаций конкурса «Семья года»

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/mintrud_rzn

Во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиции» победила семья Терегуловых из Касимова. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты Рязанской области.

Отмечается, что Терегуловы долгие годы собирали и передавали из поколения в поколение предметы быта и интерьера касимовских татар.  Члены семьи активно участвуют в культурной жизни как своего города, так и всей Рязанской области.

В 2024 году конкурс «Семья года» объединил более 11 тысяч семей. В финал прошли 388 семей со всей страны.

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