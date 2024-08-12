Семья Терегуловых из Касимова победила в одной из номинаций конкурса «Семья года»

Во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиции» победила семья Терегуловых из Касимова. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты Рязанской области.

Отмечается, что Терегуловы долгие годы собирали и передавали из поколения в поколение предметы быта и интерьера касимовских татар. Члены семьи активно участвуют в культурной жизни как своего города, так и всей Рязанской области.

В 2024 году конкурс «Семья года» объединил более 11 тысяч семей. В финал прошли 388 семей со всей страны.