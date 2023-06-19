Понедельник, 19 июня, 2023
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Семь человек, включая ребёнка, пострадали при обстреле ВСУ Валуек

7info
Фото: t.me/vvgladkov

При обстреле города Валуйки со стороны ВСУ пострадали 7 человек, сообщил утром 19 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, среди пострадавших — ребёнок, получивший перелом ключицы. Ранен мужчина — у него закрытая черепно-мозговая травма, 3 женщины, две из которых с осколочными ранениями, еще одна девушка с контузией.

Раненых в состоянии средней тяжести доставили на скорой помощи в Центральную районную больницу. Ещё двое горожан, получивших осколочные ранения, обратились за помощью к медикам самостоятельно.

Во время обстрела ВСУ повредили 4 частных дома и 5 многоквартирных. В одном домовладении загорелась хозпостройка.

Семь человек, включая ребёнка, пострадали при обстреле ВСУ Валуек
Фото: t.me/vvgladkov
Семь человек, включая ребёнка, пострадали при обстреле ВСУ Валуек
Фото: t.me/vvgladkov
Семь человек, включая ребёнка, пострадали при обстреле ВСУ Валуек
Фото: t.me/vvgladkov

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